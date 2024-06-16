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12:33, 16 июня 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности об одном из захвативших в ростовском СИЗО заложников террористе

Одного из террористов в СИЗО-1 задержали в лесу в Ингушетии в 2023 году

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Малик Гандалоев, один из захвативших в ростовском СИЗО-1 заложников, был задержан в лесу в Ингушетии в 2023 году, где силовики также нашли тайник с самодельной взрывчаткой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Малик Гандалоев, один из захвативших заложников в СИЗО, был задержан в 2023 году в лесу в Сунженском районе Ингушетии. Тогда же силовики в лесу обнаружили тайник с самодельной взрывчаткой», — раскрыл подробности о задержании террориста источник агентства.

По данным источника, тогда мужчина был задержан вместе с другим предполагаемым террористом, 24-летним уроженцем Махачкалы Арсеном Гаммадовым.

Ранее стало известно, что во время штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где террористы захватили заложников, никто из сотрудников спецслужб и Росгвардии не пострадал. В ходе операции преступники были ликвидированы. Сообщалось, что переговоры с террористами не дали результатов.

16 июня стало известно, что шестеро обвиняемых, содержащиеся в ростовском СИЗО, захватили в заложники двух сотрудников регионального управления ФСИН. Трое из них — Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев — ранее планировали взорвать здание Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики.

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      Олег Давыдов
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