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08:08, 13 июля 2024Мир

В США назвали планы демократов исключить Байдена из предвыборной гонки переворотом

Сакс: планы демократов исключить Байдена из гонки являются переворотом
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / POOL / Global Look Press

Планы демократов исключить главу Соединенных Штатов из предвыборной гонки являются «переворотом против президента». Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.

«Группа партийных заговорщиков замышляет сместить Байдена на том основании, что он не сможет победить. Это переворот против президента», — подчеркнул бизнесмен.

Ранее издание Politico рассказала о письме Байдену от группы из 24 бывших конгрессменов-демократов. Они призвали политика отказаться от участия в президентских выборах.

Кроме того, ранее сообщалось, что страны НАТО все больше сомневаются, что Джо Байден сможет победить на предстоящих выборах. Многие собеседники издания Politico признались, что у них были сомнения в победе Байдена еще до его неудачного выступления на дебатах с Трампом.

Дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Общественность посчитала выступление нынешнего американского лидера на дебатах провальным.

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      Марина Совина
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