Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:06, 13 июля 2024Бывший СССР

В украинском городе Днепре прогремел взрыв

В городе Днепре на Украине прогремел взрыв

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Днепре (ранее — Днепропетровск) на Украине прогремел взрыв. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Как указывает источник, информация о взрыве в городе появилась в местных сообществах в социальных сетях. Другие подробности не приводятся.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Ранее среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне произошла вспышка неустановленной желудочно-кишечной инфекции. По информации источников, 80 человек находятся в критическом состоянии, еще 13 заболевших спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине рассказали о попытках покушения на Путина

      В Госдуме раскритиковали речи Байдена

      Подросток устроил ДТП на Lada при попытке уйти от полицейских

      ВСУ обстреляли деревню в Брянской области

      Беспилотники ВСУ атаковали ДНР

      В ХАМАС опровергли покушение на лидера боевого крыла движения

      В украинском городе Днепре прогремел взрыв

      Глава ГУР оценил перспективы ВСУ до конца года

      Стало известно об уничтожении командного пункта ВСУ в Херсоне

      Путин подписал закон о лишении депутатов мандата за несогласованный выезд из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше