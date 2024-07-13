В украинском городе Днепре прогремел взрыв

В городе Днепре на Украине прогремел взрыв

В Днепре (ранее — Днепропетровск) на Украине прогремел взрыв. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Как указывает источник, информация о взрыве в городе появилась в местных сообществах в социальных сетях. Другие подробности не приводятся.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Ранее среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне произошла вспышка неустановленной желудочно-кишечной инфекции. По информации источников, 80 человек находятся в критическом состоянии, еще 13 заболевших спасти не удалось.