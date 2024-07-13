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16:16, 13 июля 2024Из жизни

Выброшенная из окна собака помяла машину

В Ленинградской области собаку выбросили из окна на машину

Фото: Vereshchagin Dmitry / Shutterstock / Fotodom

В Ленинградской области чихуахуа выбросили из окна на машину. Об этом сообщает «Фонтанка».

Около пяти утра жители дома в Новом Мурино услышали странный хлопок. Утром владелица припаркованного под окнами автомобиля обнаружила, что крыша ее машины помялась, а заднее стекло оказалось выбито. Рядом лежала собака. Соседи предположили, что чихуахуа упала с высоты девяти метров. Ее хозяева так и не объявились.

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Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», местные жители уверены, что собаку скинули специально. По их словам, две недели назад на том же месте была найдена кошка. Ее хозяин также не пришел за питомцем: соседям пришлось кремировать кота на свои деньги. Они считают, что чихуахуа мог скинуть тот же мужчина.

Ранее в Великобритании 98-летний аристократ погнался за кошкой и выпал из окна. При этом, по словам гражданской жены маркиза, первоначально сотрудники полиции рассматривали ее в качестве подозреваемой.

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      Юлия Юткина
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