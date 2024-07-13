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14:24, 13 июля 2024Россия

Женщину со следами удушья на шее нашли на чердаке дома в центре Санкт-Петербурга

В Петербурге рецидивист задушил женщину на чердаке жилого дома

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В центре Санкт-Петербурга рецидивист расправился с женщиной на чердаке жилого дома и сбежал. Об этом сообщает «Фонтанка».

43-летнюю женщину со следами удушья на шее нашел ее знакомый и сразу сообщил об этом в полицию. Прибывшие на вызов полицейские также обнаружили на чердаке дома на Полтавской улице пластиковые и стеклянные бутылки, два провода черного цвета, листы бумаги и четыре фотографии.

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Вечером того же дня сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им стал 47-летний мужчина из Архангельской области. Выяснилось, что он уже был судим по статьям о краже, контрабанде и разбое.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре студентка вуза обвинила доцента в попытке задушить ее перед выпускным. Со слов девушки, на репетиции предзащиты диплома доцент якобы набросилась на нее из-за того, что модели опаздывали на показ.

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      Юлия Юткина
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