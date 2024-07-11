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09:43, 11 июля 2024Россия

В российском городе студентка вуза обвинила доцента в попытке задушить ее перед выпускным

В Краснодаре студентка вуза обвинила доцента в попытке задушить ее

Фото: Panitanphoto / Shutterstock / Fotodom

Студентка Краснодарского института культуры в российском городе обвинила доцента в попытке задушить ее перед выпускным, пишет Telegram-канал Kub Mash.

Девушка училась в вузе в Краснодаре на дизайнера, и для защиты диплома ей нужно было организовать показ своей коллекции одежды. Со слов студентки, на репетиции предзащиты диплома доцент якобы набросилась на нее из-за того, что модели опаздывали на показ.

«Доцент схватила меня за горло и сдавливала область трахеи. Я была напугана и испытывала боль. Другая студентка патылась вмешаться», — вспоминает собеседница канала, уточнив, что инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

По словам девушки, доцент унижала и оскорбляла ее на протяжении всего обучения, а также якобы занижала оценки и лишила возможности получить красный диплом.

«Многих студентов она могла запугать, и они могут молчать из-за страха. Тем не менее студенты разных групп решили написать жалобы руководству института, но оно решило закрыть глаза на инцидент и все жалобы. Доцент продолжает работать в институте, ее не привлекли к ответственности», — посетовала студентка.

Педагог, в свою очередь, заявила, что на нее наговаривают.

Ранее в России прошла волна публичных заявлений с критикой учебных заведений на выпускных. Первой заявление сделала выпускница медицинского колледжа в Тамбове Дарья Петрунина. По ее словам, за все время обучения она постоянно сталкивалась с непрофессионализмом и пренебрежительным отношением со стороны преподавателей, отсутствием внимания к студентам и как итог разочаровалась в профессии.

Затем студентка из Новокузнецка почти дословно повторила это выступление с той лишь разницей, что говорила о проблемах своего колледжа. Третьей раскритиковавшей свое учебное заведение стала Надежда Новикова — выпускница Самарского университета государственного управления — в своей речи девушка заявила, что ей не за что благодарить преподавателей, которые гнобили ее на протяжении всего обучения.

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      Елена Торубарова
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