Появилось новое скандальное видео с публичной критикой вуза на выпускном

В Самарской области студентка публично раскритиковала вуз на выпускном

В Самарской области студентка публично раскритиковала вуз на выпускном. Новое скандальное видео появилось в TikTok, обратила внимание «Газета.Ru».

Ранее выпускница медицинского колледжа в Тамбове Дарья Петрунина на выпускном заявила, что за все время обучения постоянно сталкивалась с непрофессионализмом и пренебрежительным отношением со стороны преподавателей, отсутствием внимания к студентам и как итог разочаровалась в профессии. Затем студентка из Новокузнецка почти дословно повторила это выступление с той лишь разницей, что говорила о проблемах своего колледжа.

Третьей раскритиковавшей свое учебное заведение стала Надежда Новикова — выпускница факультета среднего профессионального образования Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка». В своей речи девушка заявила, что ей не за что благодарить преподавателей. Единственное, за что она выразила благодарность учебному заведению, — это «возможность проявить себя на сцене, выступая во время различных мероприятий».

По ее словам, ее якобы неоднократно пытались отчислить из-за неприязни, а некоторые преподаватели даже притесняли.

«Преподаватель физической культуры весь год меня гнобила, говорила, что я никто, звать меня никак и в своей жизни я не достигну ничего (...). Преподавателям не нужны были мои знания, не нужны были оценки, они вам и так их нарисуют», — заявила Новикова, начиная цитировать свою предшественницу. Правда, договорить ей не дали — у девушки забрали микрофон.

В Тамбове после выступления выпускницы с критикой качества образования провели проверку. В образовательном учреждении позже признали некоторые замечания.