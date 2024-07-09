Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:23, 9 июля 2024Россия

Появилось новое скандальное видео с публичной критикой вуза на выпускном

В Самарской области студентка публично раскритиковала вуз на выпускном

В Самарской области студентка публично раскритиковала вуз на выпускном. Новое скандальное видео появилось в TikTok, обратила внимание «Газета.Ru».

Ранее выпускница медицинского колледжа в Тамбове Дарья Петрунина на выпускном заявила, что за все время обучения постоянно сталкивалась с непрофессионализмом и пренебрежительным отношением со стороны преподавателей, отсутствием внимания к студентам и как итог разочаровалась в профессии. Затем студентка из Новокузнецка почти дословно повторила это выступление с той лишь разницей, что говорила о проблемах своего колледжа.

Третьей раскритиковавшей свое учебное заведение стала Надежда Новикова — выпускница факультета среднего профессионального образования Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка». В своей речи девушка заявила, что ей не за что благодарить преподавателей. Единственное, за что она выразила благодарность учебному заведению, — это «возможность проявить себя на сцене, выступая во время различных мероприятий».

По ее словам, ее якобы неоднократно пытались отчислить из-за неприязни, а некоторые преподаватели даже притесняли.

«Преподаватель физической культуры весь год меня гнобила, говорила, что я никто, звать меня никак и в своей жизни я не достигну ничего (...). Преподавателям не нужны были мои знания, не нужны были оценки, они вам и так их нарисуют», — заявила Новикова, начиная цитировать свою предшественницу. Правда, договорить ей не дали — у девушки забрали микрофон.

В Тамбове после выступления выпускницы с критикой качества образования провели проверку. В образовательном учреждении позже признали некоторые замечания.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Болгария подала в суд на «Газпром». От российской компании требуют 400 миллионов евро

      Обстановку на российском пляже описали словами «это не Китай, это Анапа»

      В Армении опровергли планы по встрече с главой МИД Азербайджана в США

      Глава Дагестана дал характеристику семьям устроивших теракты в июне

      Емельяненко заявил о запрете на распространение информации о ближайших боях

      России спрогнозировали проблемы с юанями

      Россиян предупредили о возможных проблемах с поставкой авто из Китая

      16-летняя дочь Миллы Йовович снялась в рекламе модного бренда

      Зеленский прибыл в Вашингтон на саммит НАТО

      В России рассказали о технологиях для освоения Марса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше