Байден высказался о состоянии Трампа

Байден заявил, что с Трампом, похоже, все в порядке

Президент США Джо Байден заявил, что с кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом все в порядке. Высказывание американского лидера приводит РИА Новости.

«Пока, похоже, с ним все в порядке», — сказал Байден.

Во время выступления политика в штате Пенсильвания началась стрельба, Трамп упал под трибуну, его накрыли агенты Секретной службы. Кандидат в президенты США выжил, он получил ранение головы, агенты Секретной службы эвакуировали окровавленного Трампа с места происшествия.

Секретная служба Соединенных Штатов начала расследование покушения на бывшего главу Белого дома. Точное число нападавших и их мотивация неизвестны.

