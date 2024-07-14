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00:19, 14 июля 2024Бывший СССР

На Украине анонсировали «большой обмен» женщинами-военнопленными с Россией

Лубинец: Украина планирует «большой обмен» женщинами-военнопленными с Россией

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/ Reuters

Украина планирует «большой обмен» женщинами-военнопленными с Россией, заявил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новое издание».

«Нам помогают Объединенные Арабские Эмираты. Мы можем сказать это публично», — подчеркнул Лубинец.

В июне Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «90 на 90». Посредническое участие в переговорах оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Позже Министерство обороны опубликовало кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. На видео показана их перевозка автобусами, обеспечение едой, водой, теплой одеждой.

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      Марина Совина
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