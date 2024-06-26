Россия и Украина провели обмен военнопленными. Как он прошел и кто выступил посредником?

Минобороны показало видео с возвращенными из украинского плена военными ВС РФ

Россия и Украина во вторник, 25 июня, провели обмен военнопленными по формуле «90 на 90». Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

25 июня т.г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ Минобороны России

Освобожденных российских военных доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Москву, где они будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны РФ. Всем оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Посредническое участие в переговорах оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), отметили в ведомстве.

Позже Минобороны опубликовало кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. На видео показана их перевозка автобусами, обеспечение едой, водой, теплой одеждой.

Информацию об обмене подтвердил Зеленский

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию Минобороны России об обмене пленными в формате «90 на 90».

Воины Нацгвардии, ВМС, армии, терроборонцы, пограничники. Те, кто защищал Мариуполь. Те, кто защищал ЧАЭС. Те, кто был на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях Владимир Зеленский президент Украины

20 июня экс-депутат Верховной Рады Олег Царев предрекал подготовку большого обмена пленных ВСУ на людей из состава ВС России по формуле «240 на 240». При этом он допустил обмен не только солдат, но и политзаключенных.

Между Москвой и Киевом состоялось уже более 40 обменов пленными

19 июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что между Москвой и Киевой состоялось уже около 40 обменов пленными.

Процесс трудный, но Министерство обороны, ФСБ очень много делают для того, чтобы процессы не останавливались Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Она напомнила, что ранее опубликовала список с именами 430 украинских бойцов. Их Москва готова передать Киеву, получив на тех же условиях своих военнопленных. Однако на Украине это вызвало отрицательную реакцию.