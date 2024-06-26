Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:11, 26 июня 2024Россия

Россия и Украина провели обмен военнопленными. Как он прошел и кто выступил посредником?

Минобороны показало видео с возвращенными из украинского плена военными ВС РФ

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Россия и Украина во вторник, 25 июня, провели обмен военнопленными по формуле «90 на 90». Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

25 июня т.г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ

Минобороны России

Освобожденных российских военных доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Москву, где они будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны РФ. Всем оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Посредническое участие в переговорах оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), отметили в ведомстве.

Позже Минобороны опубликовало кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. На видео показана их перевозка автобусами, обеспечение едой, водой, теплой одеждой.

Материалы по теме:
«Все, я сдаюсь» Тысячи пленных военнослужащих ВСУ попали в спецтюрьмы строгого режима в зоне СВО. Как они живут там?
«Все, я сдаюсь»Тысячи пленных военнослужащих ВСУ попали в спецтюрьмы строгого режима в зоне СВО. Как они живут там?
13 июня 2024
10 лет назад ДНР и ЛНР объединились в борьбе с Украиной. Как на конфликт в Донбассе повлияли события 100-летней давности?
10 лет назад ДНР и ЛНР объединились в борьбе с Украиной.Как на конфликт в Донбассе повлияли события 100-летней давности?
Сегодня
Обстрелы ДНР, штурм Херсона и оборона Артемовска. Чем известен новый командующий Объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов
Обстрелы ДНР, штурм Херсона и оборона Артемовска.Чем известен новый командующий Объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов
25 июня 2024

Информацию об обмене подтвердил Зеленский

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию Минобороны России об обмене пленными в формате «90 на 90».

Воины Нацгвардии, ВМС, армии, терроборонцы, пограничники. Те, кто защищал Мариуполь. Те, кто защищал ЧАЭС. Те, кто был на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

20 июня экс-депутат Верховной Рады Олег Царев предрекал подготовку большого обмена пленных ВСУ на людей из состава ВС России по формуле «240 на 240». При этом он допустил обмен не только солдат, но и политзаключенных.

Материалы по теме:
10 лет назад Украина решила вступить в ЕС. Как желание стать Европой привело к политическому кризису и гражданской войне?
10 лет назад Украина решила вступить в ЕС.Как желание стать Европой привело к политическому кризису и гражданской войне?
21 марта 2024
10 лет назад началась гражданская война в Донбассе. Почему вооруженный конфликт на Украине был неизбежен?
10 лет назад началась гражданская война в Донбассе.Почему вооруженный конфликт на Украине был неизбежен?
7 апреля 2024
«Шансов на спасение нет» Жители Луганска — об ударе ВСУ американскими ракетами ATACMS и жизни под обстрелами
«Шансов на спасение нет»Жители Луганска — об ударе ВСУ американскими ракетами ATACMS и жизни под обстрелами
8 июня 2024

Между Москвой и Киевом состоялось уже более 40 обменов пленными

19 июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что между Москвой и Киевой состоялось уже около 40 обменов пленными.

Процесс трудный, но Министерство обороны, ФСБ очень много делают для того, чтобы процессы не останавливались

Татьяна Москальковауполномоченный по правам человека в России

Она напомнила, что ранее опубликовала список с именами 430 украинских бойцов. Их Москва готова передать Киеву, получив на тех же условиях своих военнопленных. Однако на Украине это вызвало отрицательную реакцию.

А мне кажется, что, наоборот, очень хорошо, что матери и жены на Украине узнали, что их родные люди живы, что они могут прийти домой

Татьяна Москальковауполномоченный по правам человека в России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Ущерб на 50 миллионов рублей». Арестованного главу «Уральских заводов» подозревают в афере с гособоронзаказом

      Минобороны раскрыло подробности попытки атаки ВСУ на Смоленскую область

      Диетолог назвала последствия частого употребления пива

      Россиянка избивала маленькую дочь знакомых и получила четыре года колонии

      Рогов рассказал о подготовке Западом нового витка эскалации на Украине

      Украина попыталась атаковать военные объекты в Смоленской области

      В России на руднике произошла вспышка метана

      Плюс-сайз-модель в бикини снялась в рекламе косметики

      Пожаловавшийся на отсутствие секса в браке мужчина получил радикальный совет

      Экс-сотрудник ЦРУ объяснил смысл сделки США с Ассанжем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше