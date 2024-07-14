На Украине сигнализировали об открытости к переговорам с Россией

RS: Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией

Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией. О сигналах к возможному диалогу сообщил корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.

По словам журналиста, одной из причин, по которым Киев не исключает переговоров с Россией, мог стать провал швейцарского саммита по Украине. Ряд государств, в том числе и Китай, отсутствовали на встрече, и это заставило Киев действовать более оперативно.

«В то время как президент Украины Владимир Зеленский продолжает публично работать над укреплением военного арсенала своей страны и призывает Вашингтон и Запад снять еще больше ограничений на использование оружия, Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем», — отметил Малли.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что предпосылки для переговоров по Украине отсутствуют. В числе причин, которые мешают этому процессу, он назвал нежелание стран альянса НАТО учитывать озабоченности России