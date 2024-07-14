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12:16, 14 июля 2024Россия

В России заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине

Песков: предпосылок для переговоров по Украине пока нет
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Предпосылки для переговоров по Украине отсутствуют, так как НАТО не желает учитывать озабоченности России. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Зарубину заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Ранее британский академик Ричард Саква отметил, что для старта переговоров между Россией и Украиной нет лучшего момента, чем прямо сейчас. Президентские выборы в США могут негативно отразиться на российско-украинских переговорах, однако в случае победы бывшего президента США Дональда Трампа шансы на мир выше.

«Рано или поздно всем сторонам придется начать переговоры, если только не вспыхнет третья мировая война и не будет разрушен весь европейский континент, что вполне возможно, если эта эскалация и безумие продолжатся. Сейчас Украине передадут F-16, и кто знает, что будет дальше», — объяснил он.

Испанская газета El País сообщала, что новые мирные переговоры Москвы и Киева состоятся до конца года. Такую точку зрения журналисты высказали, ознакомившись с отчетами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по итогу его визитов в Россию и Китай. По словам венгерского премьера, с соответствующим предположением выступили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

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      Вячеслав Агапов
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