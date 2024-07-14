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23:11, 14 июля 2024Спорт

Олимпийская чемпионка из России оценила критику в адрес американки Байлз

Олимпийская чемпионка Мельникова восхитилась американской гимнасткой Байлз
СюжетЛетние Олимпийские игры
Ангелина Мельникова

Ангелина Мельникова . Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, россиянка Ангелина Мельникова оценила критику в адрес четырехкратной олимпийской чемпионки американки Симоны Байлз. Ее слова приводит Metaratings.ru.

Спортсменка восхитилась талантом Байлз и назвала ее гимнастику космической. «Много плохих вещей говорят про нее, но Байлз для меня — гимнастка космического уровня. Я бы никогда такое не сделала в жизни!» — заявила Мельникова.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала Байлз. Родионенко заявила, что болеть за американку на Играх-2024 в Париже бесполезно.

Байлз — четырехкратная олимпийская чемпионка. Все золотые медали она завоевала на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Также на счету 27-летней спортсменки 23 победы на чемпионатах мира.

Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном многоборье, серебряный призер Игр в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях.

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      Анастасия Борисова
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