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12:40, 14 июля 2024Мир

В России высказались о покушении на Трампа

Сенатор Климов раскритиковал покушение на Трампа
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов раскритиковал покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я бы обратил внимание на то, что Запад в течение минувших 150 лет со дня убийства президента [США Авраама] Линкольна по-прежнему остается диким. Никакая пудра, никакие гримы, никакие декорации этому не мешают. Все вылезает наружу, как только происходит обострение политической ситуации. Никакие гражданские институты толком не работают», — высказался Климов.

По словам сенатора, сегодня ситуация с напряженностью в политическом классе США опасна для всего мира.

«Потому что если, допустим, 159 лет назад Соединенные Штаты были каким-то очень далеким материком и мало могли влиять на ситуацию на Европейском континенте, в Азии, в Африке и в Латинской Америке, то сейчас американские военные объекты находятся по всему миру. В этих условиях смотреть за тем, что там происходит, без содрогания нельзя», — добавил он.

Я полагаю, что спецслужбы США ищут подлинных виновных во всем этом деле. Но часто бывает, что все списывается на каких-то психов-одиночек. Однако психи-одиночки очень «удачно» всплывают в самый разгар такого политического обострения

Андрей Климов зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Климов отметил, что в эпицентре мировой политики сегодня находится украинский конфликт.

«Именно он сегодня в центре внимания не только потому, что они там развязали боевые действия, но еще и потому, что за счет этого конфликта происходит сказочное обогащение военно-промышленного комплекса США и всех связанных с ним логических структур, включая финансовые кредитные учреждения. А в таких случаях, как говорил Карл Маркс, нет такого преступления, на которое бы не пошли капиталисты ради подобных сверхприбылей», — заключил сенатор.

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Ранее на экс-главу США Дональда Трампа было совершено покушение. Звуки стрельбы раздались во время выступления кандидата в президенты Соединенных Штатов в Пенсильвании. На кадрах трансляции видно, как бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Трампа прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали. Стрелок был ликвидирован.

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