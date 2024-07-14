Трамп прокомментировал покушение на него. Как в мире отреагировали на происшествие?

Трамп поблагодарил Секретную службу США за быструю реакцию на стрельбу

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал покушение на него на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он поблагодарил Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию.

«В меня выстрелили пулей, пробившей верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. Произошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», — рассказал политик.

Пресс-секретарь и помощник политика Стивен Чун сообщил, что Трамп чувствует себя хорошо. Он проходит медосмотр в больнице.

Байден пока отказался считать стрельбу в Трампа покушением на него

Президент США Джо Байден заявил, что его проинформировали о происшествии.

Я рад слышать, что он [Трамп] в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и за всех, кто был на митинге Джо Байден Президент США

Также действующий глава Белого дома выразил благодарность Секретной службе Соединенных Штатов за работу.

Байден заявил, что пока не обладает всеми фактами, чтобы назвать стрельбу на митинге покушением на Трампа. Он также заявил, что планирует поговорить с политиком.

В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как единая нация и осудить его Джо Байден Президент США

Мировые лидеры осудили покушение на Трампа

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал стрельбу на митинге в Соединенных Штатах атакой на демократию и тех, кто защищает свободный мир.

Глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор также осудил стрельбу на выступлении экс-главы Соединенных Штатов.

Насилие иррационально и бесчеловечно Хавьер Милей Президент Аргентины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что шокирован и молится за безопасность Трампа.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал произошедшее «неприемлемым актом насилия».

Шокирован новостью о нападении на президента Трампа, которое я решительно осуждаю. Мы в очередной раз становимся свидетелями неприемлемых актов насилия в отношении политических представителей Жозеп Боррель Глава европейской дипломатии

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин от Республиканской партии также отреагировала на происшествие. Она заявила, что «пощады врагам не будет».

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший призвал американцев объединиться после покушения на Трампа и помолиться за его семью.

Вице-президент Камала Харрис заявила, что покушение на кандидата в президенты США не должно привести к большому насилию.

Подобному насилию нет места в нашей стране. Необходимо осудить этот отвратительный поступок и сделать так, чтобы это не привело к еще большему насилию Камала Харрис Вице-президент

Илон Маск сравнил Трампа с Рузвельтом

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что полностью поддерживает Дональда Трампа. Она также заявил, что надеется на быстрое восстановление политика.

Миллиардер отметил, что Соединенные Штаты не знали кандидата на пост главы государства «круче» Трампа со времен 26-го президента страны Теодора Рузвельта.

В последний раз, когда у Америки был столь же крутой кандидат [на пост президента], им был Теодор Рузвельт Илон Маск Американский предприниматель

Маск также сообщил, что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить. По его словам, стрелки были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе.