Илон Маск отреагировал на покушение на Трампа

Маск после покушения на Трампа заявил, что полностью поддерживает политика

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на инцидент со стрельбой во время выступления бывшего президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. Об этом он написал в социальной сети X.

«Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его быстрое восстановление», — заявил бизнесмен.

Во время выступления политика началась стрельба, Трамп упал под трибуну, его накрыли агенты Секретной службы. Кандидат в президенты США выжил, он получил ранение головы, агенты Секретной службы эвакуировали окровавленного Трампа с места происшествия. Стрелок пока не задержан.

Секретная служба Соединенных Штатов начала расследование покушения на бывшего главу Белого дома.