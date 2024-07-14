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02:26, 14 июля 2024Мир

Илон Маск отреагировал на покушение на Трампа

Маск после покушения на Трампа заявил, что полностью поддерживает политика
СюжетСтрельба в США
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Johannes P. Christo / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на инцидент со стрельбой во время выступления бывшего президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. Об этом он написал в социальной сети X.

«Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его быстрое восстановление», — заявил бизнесмен.

Во время выступления политика началась стрельба, Трамп упал под трибуну, его накрыли агенты Секретной службы. Кандидат в президенты США выжил, он получил ранение головы, агенты Секретной службы эвакуировали окровавленного Трампа с места происшествия. Стрелок пока не задержан.

Секретная служба Соединенных Штатов начала расследование покушения на бывшего главу Белого дома.

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      Марина Совина
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