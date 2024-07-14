Кеннеди-младший призвал американцев объединиться после покушения на Трампа

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший призвал американцев объединиться после покушения на бывшего главу государства Дональда Трампа и помолиться за его семью. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

«Сейчас настало время каждому американцу, который любит свою страну, отойти от разделения, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за Трампа и его семью», — написал Кеннеди-младший.

Во время выступления политика началась стрельба, Трамп упал под трибуну, его накрыли агенты Секретной службы. Кандидат в президенты США выжил, он получил ранение головы, агенты Секретной службы эвакуировали окровавленного Трампа с места происшествия.

Секретная служба Соединенных Штатов начала расследование покушения на бывшего главу Белого дома. Точное число нападавших и их мотивация неизвестны.

Конгрессмен Чип Рой анонсировал специальное обращение действующего президента США Джо Байдена.