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02:40, 14 июля 2024Мир

Байден выступит со специальным обращением в связи с покушением на Трампа

Джо Байден выступит со специальным обращением в связи с покушением на Трампа
СюжетСтрельба в США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден выступит со специальным обращением в связи с покушением на бывшего американского лидера Дональда Трампа во время выступления политика на предвыборном митинге в Пенсильвании. Об этом заявил конгрессмен Чип Рой в социальной сети Х.

«Мне сообщили, что Байден выступит с обращением к нации», — написал конгрессмен.

Во время выступления политика началась стрельба, Трамп упал под трибуну, его накрыли агенты Секретной службы. Кандидат в президенты США выжил, он получил ранение головы, агенты Секретной службы эвакуировали окровавленного Трампа с места происшествия.

Секретная служба Соединенных Штатов начала расследование покушения на бывшего главу Белого дома.

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      Марина Совина
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