Харрис сделала заявление после покушения на Трампа

Вице-президент Харрис: нападение на Трампа не должно привести к большому насилию

Покушение на кандидата в президенты США не должно привести к большому насилию. Такое заявление сделала вице-президент Камала Харрис, ее слова приводит пресс-служба Белого дома.

«Подобному насилию нет места в нашей стране. Необходимо осудить этот отвратительный поступок и сделать так, чтобы это не привело к еще большему насилию», — заявила Харрис.

Также она поблагодарила Секретную службу США за немедленно принятые меры.

Во время выступления политика в штате Пенсильвания началась стрельба, Трамп упал под трибуну, его накрыли агенты Секретной службы. Кандидат в президенты США выжил, он получил ранение головы, агенты Секретной службы эвакуировали окровавленного Трампа с места происшествия.

Секретная служба Соединенных Штатов начала расследование покушения на бывшего главу Белого дома. Точное число нападавших и их мотивация неизвестны.

