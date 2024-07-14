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03:21, 14 июля 2024Мир

Президент Аргентины осудил покушение на Трампа

Президент Аргентины Милей назвал стрельбу на митинге Трампа атакой на демократию
Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: Matias Baglietto / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал стрельбу на митинге в Соединенных Штатах попыткой убийства кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Также политик назвал инцидент атакой на демократию и тех, кто защищает свободный мир.

О покушении на Трампа стало известно вечером 13 июля. После стрельбы экс-глава Соединенных Штатов прервал речь и схватился за окровавленное ухо, после чего лег на пол. Политика прикрыли телохранители, после чего экстренно эвакуировали его.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шокирован покушением на Трампа и молится за его безопасность.

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      Юлия Мискевич
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