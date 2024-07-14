Нетаньяху прокомментировал стрельбу на митинге Трампа

Нетаньяху заявил, что шокирован покушением на Трампа и молится за него

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х написал, что шокирован покушением на экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании и молится за его безопасность.

О стрельбе на митинге Трампа стало известно вечером 13 июля. После стрельбы экс-глава Соединенных Штатов прервал речь и схватился за окровавленное ухо, после чего лег на пол. Политика прикрыли телохранители, после чего экстренно эвакуировали его.

До этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор осудил стрельбу на выступлении Трампа.