Маск рассказал о попытках покушения на него

Маск заявил, что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне стрельбы во время митинга Дональда Трампа заявил, что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить. Об этом бизнесмен рассказал в соцсети X.

«Впереди опасные времена. За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня. Они были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе», — подчеркнул он.

Ранее Илон Маск заявил, что США не знали кандидата на пост главы государства «круче» Дональда Трампа со времен 26-го президента страны Теодора Рузвельта.

Кроме того, миллиардер отреагировал на инцидент со стрельбой во время выступления Трампа на митинге в Пенсильвании. «Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его быстрое восстановление», — заявил бизнесмен.

В Трампа стреляли во время выступления на митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Человека, который совершил покушение, застрелили сотрудники Секретной службы.

