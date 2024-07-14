Маск сравнил Трампа с Рузвельтом

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что США не знали кандидата на пост главы государства «круче» Дональда Трампа со времен 26-го президента страны Теодора Рузвельта. Об этом он написал в социальной сети X.
«В последний раз, когда у Америки был столь же крутой кандидат [на пост президента], им был Теодор Рузвельт», — подчеркнул предприниматель.
Ранее Маск отреагировал на инцидент со стрельбой во время выступления Трампа на митинге в Пенсильвании. «Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его быстрое восстановление», — заявил бизнесмен.
Секретная служба Соединенных Штатов начала расследование покушения на бывшего главу Белого дома.