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02:49, 14 июля 2024Мир

Маск сравнил Трампа с Рузвельтом

Маск: США не знали кандидата на пост президента круче Трампа со времен Рузвельта
Илон Маск

Илон Маск. Фото: David Swanson / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что США не знали кандидата на пост главы государства «круче» Дональда Трампа со времен 26-го президента страны Теодора Рузвельта. Об этом он написал в социальной сети X.

«В последний раз, когда у Америки был столь же крутой кандидат [на пост президента], им был Теодор Рузвельт», — подчеркнул предприниматель.

Ранее Маск отреагировал на инцидент со стрельбой во время выступления Трампа на митинге в Пенсильвании. «Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его быстрое восстановление», — заявил бизнесмен.

Секретная служба Соединенных Штатов начала расследование покушения на бывшего главу Белого дома.

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      Марина Совина
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