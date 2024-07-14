Маск сравнил Трампа с Рузвельтом

Маск: США не знали кандидата на пост президента круче Трампа со времен Рузвельта

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что США не знали кандидата на пост главы государства «круче» Дональда Трампа со времен 26-го президента страны Теодора Рузвельта. Об этом он написал в социальной сети X.

«В последний раз, когда у Америки был столь же крутой кандидат [на пост президента], им был Теодор Рузвельт», — подчеркнул предприниматель.

Ранее Маск отреагировал на инцидент со стрельбой во время выступления Трампа на митинге в Пенсильвании. «Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его быстрое восстановление», — заявил бизнесмен.

Секретная служба Соединенных Штатов начала расследование покушения на бывшего главу Белого дома.