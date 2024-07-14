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07:10, 14 июля 2024Мир

Появились подробности биографии стрелка на митинге Трампа

New York Post: стрельбу на митинге Трампа устроил Томас Мэтью Крукс
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Brendan McDermid/Reuters

Стрелка, устроившего покушение на Дональда Трампа, зовут Томас Мэтью Крукс (Thomas Matthew Crooks). Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание New York Post (NYP). Уточняется, что 20-летний Крукс жил в пригороде Питтсбурга под названием Бетел-Парк.

Как сообщает NYP, Крукс вел стрельбу с крыши производственного предприятия, расположенного в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп. Мотивы стрелка пока остаются неизвестными.

Крукс был ликвидирован снайпером Секретной службы, рядом с его телом была обнаружена винтовка AR-15.

Ранее журналист CNN Эбби Филипп также сообщала, что стрелком оказался 20-летний житель Пенсильвании. Однако имени мужчины она не привела.

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      Марина Совина
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