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04:53, 14 июля 2024Мир

Найдено оружие стрелка на митинге Трампа

AP: на месте стрельбы на митинге Трампа обнаружили винтовку типа AR

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Правоохранительные органы обнаружили винтовку типа AR, из которой стреляли по Дональду Трампу на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Была ли винтовка модифицирована для стрельбы на дальние дистанции, пока не сообщается.

Ранее Секретная служба сообщила, что стрельба велась с возвышенности за пределами той территории, где проходил предвыборный митинг Трампа. Сам политик получил ранение в ухо, один участник погиб, еще два получили тяжелые ранения.

О личности стрелка пока ничего неизвестно, но, предполагается, что у него не было связей с иностранными государствами.

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      Марина Совина
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