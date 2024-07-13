Найдено оружие стрелка на митинге Трампа

AP: на месте стрельбы на митинге Трампа обнаружили винтовку типа AR

Правоохранительные органы обнаружили винтовку типа AR, из которой стреляли по Дональду Трампу на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Была ли винтовка модифицирована для стрельбы на дальние дистанции, пока не сообщается.

Ранее Секретная служба сообщила, что стрельба велась с возвышенности за пределами той территории, где проходил предвыборный митинг Трампа. Сам политик получил ранение в ухо, один участник погиб, еще два получили тяжелые ранения.

О личности стрелка пока ничего неизвестно, но, предполагается, что у него не было связей с иностранными государствами.