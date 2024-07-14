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04:30, 14 июля 2024Мир

В США опровергли связь стрелявшего в Трампа человека с иностранцами

NBC: стрелявший в Трампа человек не был связан с иностранными государствами

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Человек, стрелявший в кандидата в президенты США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, не был связан с иностранными государствами. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Отмечается, что в данный момент о личности стрелка нет конкретных сведений. Также собеседник телеканала опроверг связь нападавшего с иностранными государствами, подчеркнув, что подобные признаки отсутствуют.

Напомним, в экс-президента США стреляли во время выступления на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Сам политик получил ранение уха, с митинга его сразу отвезли в медицинское учреждение. Стрелок был убит сотрудниками Секретной службы.

В свою очередь, действующий президент США Джо Байден заявил, что пока не обладает всеми фактами, чтобы назвать стрельбу на митинге покушением на Дональда Трампа.

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      Евгений Силаев
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