Стала известна личность стрелка на митинге Трампа

Журналист CNN: ФБР опознало стрелка на митинге Трампа

ФБР смогло идентифицировать подозреваемого в стрельбе на митинге бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом в X сообщила журналист телеканала CNN Эбби Филипп.

По ее словам, стрелок — 20-летний мужчина из Пенсильвании, его имя пока не разглашается. Какими мотивами он руководствовался, также пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что стрелок использовал винтовку типа AR. Подобное оружие на законных основаниях можно купить в Пенсильвании.

Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы. Стрельба по Трампу велась с возвышенности за пределами площадки, где проходил митинг.