Родственник экс-врача Трампа был ранен во время стрельбы на митинге

Племянник экс-врача Трампа был ранен во время стрельбы на митинге в Пенсильвании

Родственник экс-врача бывшего лидера США Дональда Трампа был ранен во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщает Fox News.

Ронни Джексон рассказал, что его племянник в результате обстрела получил ранение. «Мой племянник был на этом мероприятии, он находился там со своими друзьями и родными», — рассказал он.

По словам Джексона, пуля задела его шею, и началось кровотечение. При этом медик отметил, что племянник находился на трибунах, расположенных позади Трампа, и уточнил, что ему оказали на месте первую медицинскую помощь.

Известно, что сам политик получил ранение уха. С митинга его сразу отвезли в медицинское учреждение. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

Позже сенатор Джей Ди Вэнс обвинил команду главы США Джо Байдена в случившемся. По мнению республиканца, к стрельбе привела риторика кампании по переизбранию демократа.