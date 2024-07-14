В ХАМАС призвали Нетаньяху сообщить жителям Израиля правду насчет заложников

ХАМАС: более половины заложников погибли в результате действий израильских сил

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху должен сообщить своим соотечественникам, что более половины из 120 заложников, которых удерживали радикалы в секторе Газа, погибли в результате действий израильских сил. К этому политика призвал член политбюро палестинского движения ХАМАС Халил аль-Хейя, пишет ТАСС.

«Нетаньяху считает, что освободил 125 заложников, но он должен сказать, что они были возвращены путем переговоров», — сказал аль-Хейя.

По его словам, премьер заявляет, что на территории Газы остались 120 заложников. Однако Нетаньяху должен был сказать своему народу, что он убил десятки из них, более половины, считает Халил аль-Хейя.

Член политбюро палестинского движения отметил, что ХАМАС «проявил гибкость на всех этапах переговоров» по урегулированию в Газе. Но в это время «израильские силы провели бомбардировку» в районе Хан-Юниса, посетовал аль-Хейя.

Ранее Военно-воздушные силы Израиля атаковали место, где, на основе разведданных, находились высокопоставленные члены ХАМАС, что привело к потерям среди гражданского населения. После Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что целью удара по Хан-Юнису были Мухаммед ад-Дейф и командующий бригадой группировки в городе Рафаа Саламех.

В свою очередь, в ХАМАС заявили, что утверждения Израиля о покушении на лидера боевого крыла группировки Мухаммеда ад-Дейфа являются ложными.