В Иран доставили одного из организаторов теракта в Кермане

Минразведки Ирана задержало одного из организаторов теракта в Кермане

Один из главных организаторов теракта в городе Керман, Абдулла Кувейте, задержан и доставлен в Иран. Об этом сообщило Министерство разведки страны, его заявление приводит РИА Новости.

«Одним из важнейших достижений за последнее время стало задержание и переброска на территорию страны одного из главных организаторов и руководителей теракта в Кермане — Абдуллы Кувейте» — сообщили в Минразведки.

Теракт в Кермане произошел 3 января 2024 года. В ходе атаки террористы «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) взорвали две бомбы на пути траурного шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Количество жертв в результате взрыва достигло 103 человек. В общей сложности ранения получили 284 человека.

Позднее глава МВД Ирана Ахмад Вахиди сообщил о задержании причастных к теракту.

