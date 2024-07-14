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08:43, 14 июля 2024Мир

В Иран доставили одного из организаторов теракта в Кермане

Минразведки Ирана задержало одного из организаторов теракта в Кермане
СюжетВзрывы в Иране

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Один из главных организаторов теракта в городе Керман, Абдулла Кувейте, задержан и доставлен в Иран. Об этом сообщило Министерство разведки страны, его заявление приводит РИА Новости.

«Одним из важнейших достижений за последнее время стало задержание и переброска на территорию страны одного из главных организаторов и руководителей теракта в Кермане — Абдуллы Кувейте» — сообщили в Минразведки.

Теракт в Кермане произошел 3 января 2024 года. В ходе атаки террористы «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) взорвали две бомбы на пути траурного шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Количество жертв в результате взрыва достигло 103 человек. В общей сложности ранения получили 284 человека.

Позднее глава МВД Ирана Ахмад Вахиди сообщил о задержании причастных к теракту.

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      Евгений Силаев
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