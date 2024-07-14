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14:43, 14 июля 2024Мир

В Венгрии назвали условия начала мирных переговоров по Украине

МИД Венгрии: США, Китай и Евросоюз должны выступить за мир на Украине
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Pool / Getty Images

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал об условиях начала мирных переговоров по Украине. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает ТАСС.

По словам Сийярто, если главные политические центры мира в лице США, Евросоюза (ЕС) и Китая вместе выступят за мирное урегулирование, то Москва и Киев сядут за стол переговоров. Именно на это была направлена миротворческая миссия главы Венгрии Виктора Орбана.

Сийярто полагает, что в США в настоящее время царит хаос предвыборной кампании. Евросоюз же ничего не сделал, кроме копирования американской политики.

Решающим событием, которое окажет влияние на будущее, политик назвал президентские выборы в США. Благодаря ним определится грядущая американская политика.

13 июля китайское государственное издание Global Times (GT) сообщило, что визит Орбана в Москву вызвал ярость в ЕС и НАТО.

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      Владимир Седов
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