В России спрогнозировали влияние покушения на Трампа на итог президентских выборов в США

Сенатор Климов: покушение на Трампа повлияет на предвыборную гонку в США

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа повлияет на предвыборную гонку в Соединенных Штатах, убежден заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим прогнозом сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я несколько раз внимательно просматривал видео с того самого митинга. Реакция людей не была срепетирована. Буквально несколько секунд был ужас в этой толпе, которая стояла за Трампом. Там же не все были ряженые, там были обычные люди. Сначала был крик ужаса, потом они видят, что Трамп встает, что он живой, и у них лица стали, как будто воскрес кто-то прям при них. Там был просто экстаз, видно было, как они зажглись», — рассказал Климов.

По словам сенатора, такая реакция сограждан дорогого стоит.

Конечно, она могла стоить Трампу жизни. Но я думаю, что эта волна теперь будет подниматься, и утихомирить это цунами будет очень трудно Андрей Климов заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

«Тут надо либо [демократам] какое-то еще преступление совершать, либо сдаваться. Как они (Демократическая партия — прим. «Ленты.ру») будут сдаваться, я не знаю, может, кандидата заменят, может, еще что-нибудь сделают, но позиция у этой группировки неолиберальной, которая почти 30 лет правит США, сейчас самая незавидная», — заключил Климов.

Ранее на экс-главу США Дональда Трампа было совершено покушение. Звуки стрельбы раздались во время выступления кандидата в президенты Соединенных Штатов в Пенсильвании. На кадрах трансляции видно, как бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Трампа прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали. Стрелок ликвидирован.