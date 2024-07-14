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09:37, 14 июля 2024Мир

Захарова прокомментировала слова Буданова о покушении на Путина

Захарова: покушение на Путина, о котором заявил Киев, готовилось на деньги США

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова руководителя Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о покушениях на президента России Владимира Путина. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, покушения готовились на деньги США. Захарова отметила, что без них никакой «зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы».

В субботу, 13 июля, Буданов заявил, что Киев готовил покушения на Путина. Все попытки были неудачными. При этом он не уточнил, о каких случаях идет речь.

После этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что безопасность российского президента обеспечивается на должном уровне.

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