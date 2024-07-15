57-летняя Рената Литвинова показала фигуру в откровенном платье

Актриса Рената Литвинова показала фигуру в платье с глубоким вырезом на спине

Российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых показала фигуру в длинном платье серебристого цвета. На кадрах видно, что изделие оформлено глубоким вырезом на спине и тонкими бретелями. Также можно заметить, что визажисты сделали Литвиновой легкий макияж, а стилисты уложили ей волосы в аккуратный пучок.

«Надо начинать новый день», — подписала звезда пост, который набрал более 11 тысяч лайков.

В июне сообщалось, что Рената Литвинова показала фото с сумкой за сотни тысяч рублей.