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01:44, 15 июля 2024Бывший СССР

Американский дипломат предложил набрать в ВСУ 18-летних

Экс-постпред США при НАТО Даалдер: Украине нужно мобилизовать 18-летних

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер в интервью Euronews предложил набрать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) 18-летних граждан.

По словам американского дипломата, сейчас на фронте находятся 40-летние украинцы, так не велась «ни одна другая война в истории».

«Что Украине необходимо сделать, так это мобилизовать людские ресурсы. Вам нужно набрать 18-летних, вам нужно набрать 20-летних и вам нужно набрать 21-летних», — подчеркнул Даалдер.

Он добавил, что снижение возраста мобилизации будет частью решения проблем в ВСУ, поскольку стране необходимо больше людей на передовой.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что украинцев моложе 25 лет, которые ранее имели статус «ограниченно годный», могут мобилизовать в ВСУ.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Верховной Рады о снижении минимального возраста мобилизации в ВСУ до 25 лет. Позднее Зеленский также подписал закон об ужесточении мобилизации в стране, по которому категория «ограниченной годности» была отменена.

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      Марина Совина
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