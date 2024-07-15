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15:26, 15 июля 2024Экономика

В России начали испытывать трудности с валютой Казахстана

Брокер БКС остановил вывод и ввод казахстанских тенге из-за сложности расчетов

Фото: РИА Новости

Российский брокер «БКС Мир Инвестиций» объявил об остановке вывода и ввода казахстанских тенге с брокерских счетов на счета в банках и обратно из-за трудностей в расчетах между участниками биржевых торгов.

Ограничений на биржевую торговлю тенге нет, поэтому желающие могут конвертировать эту валюту в какую-то другую, а затем вывести ее на счет БКС банка. На сам БКС банк ограничения также не распространяются.

В сообщении отмечается, что принятые меры носят временный характер, но возможная продолжительность не уточняется.

Две недели назад БКС приостановил возможность покупки и продажи на бирже турецкой лиры, также объяснив ситуацию усложнением расчетов между участниками биржевых торгов. Частично его примеру последовал ВТБ, закрывший возможность для покупки лиры на Мосбирже. Однако на продажу лиры ограничений не вводилось.

Ранее сообщалось, что Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане попросил владельцев российских ценных бумаг вывести их из номинального держания в своем контуре. Структура объяснила такую просьбу санкциями США против Мосбиржи и связанных с ней структур. Эксперты предполагают, что если бумаги не выведут в указанный срок, то Казахстан фактически заморозит их.

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