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19:10, 5 июля 2024Экономика

В России высказались об остановке торгов турецкой лирой

«Финам» не исключил приостановку биржевых торгов лирой для своих клиентов

Фото: PxHere

«Финам» не исключил приостановку биржевых торгов лирой для своих клиентов на Мосбирже. Представители крупного российского брокера сообщили РИА Новости, что сейчас изучают ситуацию с биржевой торговлей турецкой валютой, и пообещали сформулировать свою позицию в течение трех-пяти дней.

В четверг, 4 июля, стало известно, что в связи с усложнением расчетов в лире инвесткомпания БКС приостановила возможность ее покупки и продажи.

«Мы не исключаем, что можем ввести такие же ограничения, как и наши коллеги. Но в целом можно ожидать, что такие решения могут принять и другие профучастники», — сказал глава управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Он подтвердил, что «сложности с лирой присутствуют», а ее ликвидность на российской площадке снизилась, в связи с чем возможная остановка работы с этой валютой не станет для клиентов болезненной.

Вскоре после того, как власти США ввели санкции против Мосбиржи, стало известно о прекращении торгов долларами и евро. ЦБ также решил приостановить торги гонконгским долларом. Отмечалось, что основной валютой биржевой торговли де-факто является юань, на который в мае пришлось 54 процента торгов. Соответственно, он и будет задавать траекторию для других валютных пар.

В Банке России пока не ожидают остановки торгов китайской валютой на Московской бирже, после того как 13 августа истечет лицензия на завершение операций, выданная Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос о возможности прекращения торгов, отметила, что ЦБ учитывает все риски.

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      Дмитрий Воронин
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