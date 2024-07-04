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15:07, 4 июля 2024Экономика

В ЦБ высказались о перспективах торгов юанем на Мосбирже

В ЦБ заявили об отсутствии оснований для остановки торгов юанем на Мосбирже

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Банк России не ожидает остановки торгов юанем на Московской бирже, после того как 13 августа истечет лицензия на завершение операций, выданная Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Об этом заявил зампред регулятора Филипп Габуния, слова которого приводит РБК.

В Центробанке пока не видят оснований для прекращения торгов, сказал он, комментируя соответствующие перспективы.

В материалах ЦБ прописан план действий регулятора для расчета курсов иностранных валют — при отсутствии торгов ими на Мосбирже используется банковская отчетность по сделкам на межбанковском рынке и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. Для доллара и евро этот подход уже используется с 13 июня.

Вскоре после того, как власти США ввели санкции против Мосбиржи, на российской площадке заявили о прекращении торгов долларами и евро. ЦБ также решил приостановить торги гонконгским долларом. Курс рубля тогда пообещали сохранить единым и рыночным.

Отмечалось, что основной валютой биржевой торговли и так де-факто является юань, на который в мае пришлось 54 процента торгов. Соответственно, он и будет задавать траекторию для других валютных пар.

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      Дмитрий Воронин
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