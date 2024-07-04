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11:36, 4 июля 2024Экономика

Биржевой курс юаня поднялся выше 12 рублей

Курс юаня поднялся на Мосбирже выше 12 рублей впервые с 24 июня

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Курс юаня поднялся на Мосбирже выше 12 рублей впервые с 24 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Китайская валюта достигала после 11:00 по московскому времени 12,01 рубля за единицу.

Юань упал ниже психологической отметки в 12 рублей 13 июня, в первый же день день после того, как попавшая под санкции США Мосбиржа прекратила торги долларом и евро. Спустя менее чем неделю, 19 июня, юань опустился уже ниже 11 рублей, правда на следующий день он отыграл значительную часть снижения, поднявшись более чем на пять процентов, до 11,78 рубля.

Колебания курса и слабый спрос на юани ранее объясняли неготовностью некоторых иностранных компаний переходить на оплату в этой валюте, проблемами с проведением платежей в юанях импортерами, а также невозможностью проведения ряда конверсионных операций на биржевых торгах.

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      Дмитрий Воронин
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