Биржевой курс юаня поднялся выше 12 рублей

Курс юаня поднялся на Мосбирже выше 12 рублей впервые с 24 июня

Курс юаня поднялся на Мосбирже выше 12 рублей впервые с 24 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Китайская валюта достигала после 11:00 по московскому времени 12,01 рубля за единицу.

Юань упал ниже психологической отметки в 12 рублей 13 июня, в первый же день день после того, как попавшая под санкции США Мосбиржа прекратила торги долларом и евро. Спустя менее чем неделю, 19 июня, юань опустился уже ниже 11 рублей, правда на следующий день он отыграл значительную часть снижения, поднявшись более чем на пять процентов, до 11,78 рубля.

Колебания курса и слабый спрос на юани ранее объясняли неготовностью некоторых иностранных компаний переходить на оплату в этой валюте, проблемами с проведением платежей в юанях импортерами, а также невозможностью проведения ряда конверсионных операций на биржевых торгах.