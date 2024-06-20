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13:11, 20 июня 2024Экономика

Юань заметно укрепился к рублю

Курс юаня к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос на 5,21 процента

Фото: Unsplash

Курс юаня в ходе торгов на Московской бирже (Мосбирже) в четверг, 20 июня, заметно укрепился к российской валюте и в моменте достиг отметки в 11,775 рубля. Прирост к уровню закрытия предыдущей сессии составил 5,21 процента, свидетельствуют данные площадки.

Ближе к 13:00 по московскому времени котировки китайской валюты незначительно ослабли и вплотную приблизились к отметке в 11,6 рубля. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составил порядка 40 копеек.

Курс юаня начал слабеть к рублю после ввода санкций Министерства финансов (Минфина) США в отношении Мосбиржи. После новых ограничений российская площадка объявила о прекращении торгов долларами и евро.

На этом фоне кандидат экономических наук Владимир Григорьев связал падение курса китайской валюты со снижением спроса на нее. Последнее обстоятельство было обусловлено замедлением темпов роста импорта в Россию в связи с трудностями в двусторонних платежах с КНР, что отразилось в том числе на котировках юаня на валютном рынке РФ. В то же время аналитик не стал прогнозировать радикальное снижение стоимости юаня и предположил, что китайская валюта не сможет опуститься ниже отметки в 10,5 рубля в обозримом будущем.

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      Анатолий Акулов
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