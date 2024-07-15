Делегация муфтия Татарстана попала под обстрел ВСУ в зоне СВО

Делегация муфтия Татарстана Самигуллина попала под обстрел ВСУ в зоне СВО

Духовная делегация муфтия Татарстана Камиля Самигуллина попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на (...) вражескую операцию по обстрелу делегации из Татарстана, Камиль хазрат (почетный титул религиозного деятеля в исламе, — прим. «Ленты.ру») вместе с Маратом хазратом и отцом Андреем смогли добраться до трех военных частей», — приводятся в публикации сообщение пресс-службы Духовного управления мусульман Татарстана.