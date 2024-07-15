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15:42, 15 июля 2024Наука и техника

Китайская ракета Long March 6A стала источником космического мусора

S2a Systems: китайская ракета Long March 6A стала источником космического мусора

Фото: China Daily / Reuters

Китайская ракета Long March 6A стала источником космического мусора, считают в швейцарской компании S2a Systems, занимающейся разработкой индивидуальных систем оптического космического наблюдения. Об этом пишет SpaceNews.

В компании обнаружили проблемы после запуска Long March 6A, произошедшего 4 июля с космодрома Тайюань провинции Шаньси. Ракета успешно вывела на околоземную орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли Tianhui-5, но ее верхняя ступень оказалась источником космического мусора. Причина возникновения мусора в окрестностях ступени неясна, а отсутствие его в каталоге Космических сил США указывает на крайне малые размеры зафиксированных объектов.

В S2a Systems отмечают, что подобные облака космического мусора не были замечены при запусках других китайских ракет. Тем не менее в компании указывают, что каждый фрагмент космического мусора разгонится до скорости около семи километров в секунду и будет представлять угрозу для других аппаратов на околоземной орбите.

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Издание сообщает, что в S2a Systems также обнаружили около 60 объектов вокруг верхней ступени Long March 6A, запущенной в конце марта. Всего Китай начиная с марта 2022-го запустил шесть таких ракет.

В марте Китай на носителе Long March 6A запустил второй секретный метеорологический аппарат Yunhai-3. По данным SpaceNews, китайские власти и государственные СМИ называют Yunhai-3 гражданскими спутниками, предназначенными для исследования атмосферы и морской среды, мониторинга космической среды и предотвращения стихийных бедствий, однако некоторые западные эксперты считают их военными метеорологическими аппаратами.

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      Иван Потапов
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