Китай запустил секретный спутник Yunhai-3

Китайская ракета Long March 6A запустила секретный спутник Yunhai-3 (02)

Китай запустил второй секретный метеорологический аппарат Yunhai-3. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Ракета Long March 6A со спутником Yunhai-3 (02) стартовала с космодрома Тайюань в китайской провинции Шаньси сегодня, 27 марта, в 01:51 по московскому времени.

Издание пишет, что китайские власти и государственные СМИ называют Yunhai-3 гражданскими спутниками, предназначенными для исследования атмосферы и морской среды, мониторинга космической среды и предотвращения стихийных бедствий, однако некоторые западные эксперты считают их военными метеорологическими аппаратами.

SpaceNews отмечает, что состоявшийся пуск стал пятым для носителей Long March 6A — первой китайской ракеты, в конструкции которой используются ступени как с жидким, так и с твердым топливом.

В феврале в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники сообщили, что Китай запланировал совершить около 100 космических пусков в 2024 году, что станет рекордом для страны.