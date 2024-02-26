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20:05, 26 февраля 2024Наука и техника

Китай совершит около 100 космических пусков за год

Китай запланировал совершить около 100 космических пусков в 2024 году

Фото: Bill Ingalls / NASA / Getty Images

Китай запланировал совершить около 100 космических пусков в 2024 году, что станет рекордом для страны. Об этом со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники сообщает ТАСС.

«В 2024 году космическая отрасль Китая планирует обеспечить порядка 100 запусков. Ожидается, что будет поставлен новый рекорд», — заявила китайская сторона.

Корпорация планирует в 2024-м запустить 70 ракет, которые должны вывести в космос более 290 аппаратов. Остальные 30 пусков совершат другие китайские компании.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что Китай планирует запустить к Луне вместе со спутником-ретранслятором Queqiao-2 пару космических аппаратов Tiandu-1 и Tiandu-2, которые будут использоваться для поддержки предстоящих миссий Chang’e.

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      Иван Потапов
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