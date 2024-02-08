SpaceNews: Китай запустит пару лунных спутников Tiandu-1 и Tiandu-2

Китай планирует запустить к Луне вместе со спутником-ретранслятором Queqiao-2 пару космических аппаратов Tiandu-1 и Tiandu-2, которые будут использоваться для поддержки предстоящих миссий Chang’e. Об этом сообщает SpaceNews.

Спутники Tiandu-1 и Tiandu-2 планируется вывести на лунную орбиту. С их помощью китайская сторона надеется провести ряд навигационных и коммуникационных экспериментов — в частности, испытать методы лазерной и микроволновой локации между Луной и Землей.

Главная цель космических аппаратов — протестировать технологии, которые в дальнейшем планируется использовать при развертывании группировки Queqiao.

В октябре 2023 года издание сообщило, что Китай планирует в начале 2024 года запустить к Луне спутник-ретранслятор Queqiao-2, который обеспечит связь с наземными станциями миссий Chang'e 6, Chang'e 7 и Chang'e 8.

В апреле агентство «Синьхуа» сообщило, что Китай запланировал к 2030 году сформировать в космосе спутниковую группировку Queqiao.