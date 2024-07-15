Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:51, 15 июля 2024Мир

Маск назвал виновных в попытке покушения на Трампа

Маск: в покушении на экс-президента США Трампа виновата Секретная служба

Фото: David Swanson / Reuters

Ответственность за попытку покушения на экс-президента США Дональда Трампа во время его предвыборного митинга несет Секретная служба. Такое заявление сделал американский миллиардер Илон Маск в своей социальной сети X.

«Секретная служба виновата в своем провале. Точка», — говорится в публикации.

Маск опубликовал данную запись в ответ на пост, где говорится, что Секретная служба обвинила местную полицию Пенсильвании в плохом обеспечении безопасность крыши, с которой стреляли в Трампа.

13 июля на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места событий.

После сообщений о покушении на Трампа Маск потребовал отправить в отставку главу Секретной службы США.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества. Аферисты массово берут на граждан кредиты

      Орбан продолжит свою миротворческую миссию по Украине

      В Индии состоялась свадьба века. На нее потратили 600 миллионов долларов, за торжеством следил весь мир. Как оно прошло?

      Смолов заявил о желании вернуть в «Краснодар» Мамаева

      Глава Рособрнадзора призвал брать в школы детей мигрантов только при одном условии

      Обезвреженный над Россией БПЛА повредил емкость для хранения нефти

      Маск назвал виновных в попытке покушения на Трампа

      Месси обновил собственный мировой рекорд по числу завоеванных титулов

      Актера Смольянинова в Берлине обматерил российский болельщик

      В России учитель оскорбил «оборзевшую» школьницу под запись и поплатился

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше