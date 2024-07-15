Маск назвал виновных в попытке покушения на Трампа

Маск: в покушении на экс-президента США Трампа виновата Секретная служба

Ответственность за попытку покушения на экс-президента США Дональда Трампа во время его предвыборного митинга несет Секретная служба. Такое заявление сделал американский миллиардер Илон Маск в своей социальной сети X.

«Секретная служба виновата в своем провале. Точка», — говорится в публикации.

Маск опубликовал данную запись в ответ на пост, где говорится, что Секретная служба обвинила местную полицию Пенсильвании в плохом обеспечении безопасность крыши, с которой стреляли в Трампа.

13 июля на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места событий.

После сообщений о покушении на Трампа Маск потребовал отправить в отставку главу Секретной службы США.