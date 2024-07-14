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10:53, 14 июля 2024Мир

Илон Маск потребовал отправить в отставку главу Секретной службы США

Маск потребовал отставки главы Секретной службы США после покушения на Трампа
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск потребовал отправить в отставку главу Секретной службы США после покушения на Дональда Трампа. Соответствующий пост появился на его странице в X (ранее — Twitter).

«Глава Секретной службы и начальник этого подразделения должны уйти в отставку», — заявил он.

Кроме того, Маск рассказал, что за последние восемь месяцев на его жизнь покушались дважды. Он уточнил, что подозреваемые были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе.

О покушении на Трампа стало известно вечером 13 июля. Стрельба началась, когда кандидат говорил о своем сопернике Джо Байдене — бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы, затем экстренно эвакуировали.

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      Мария Винар
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