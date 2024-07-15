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10:20, 15 июля 2024Бывший СССР

На Украине допустили увеличение военных патрулей на улицах

«Страна.ua»: на улицах Украины после 16 июля может стать больше военных патрулей

Фото: Alina Smutko / Reuters

На улицах Украины после 16 июля, когда истекает срок обновления военно-учетных данных для граждан республики, может увеличиться количество военных патрулей. Такие изменения допустил спикер Полтавского ТЦК (территориального центра комплектования, украинский аналог военкомата) Роман Истомин, сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Может, даже станет больше. Трудно сказать. Проверка военно-учетных документов также относится и к компетенции полиции. Поэтому к проверкам документов военнообязанные должны быть всегда готовы», — отметил Истомин.

По словам спикера Полтавского военкомата, все желающие служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ) граждане уже «давно в армии».

Ранее сообщалось, что на Украине 6-7 миллионов человек рискуют получить штраф за устаревшие военно-учетные данные. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Олег Синютка.

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      Екатерина Грищенко
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