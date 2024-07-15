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Кубок Америки — 2024|Финал
04:47, 15 июля 2024Спорт

Начало финала Кубка Америки отложили из-за беспорядков

ESPN: начало финала Кубка Америки отложили на час из-за беспорядков

Nathan Ray Seebeck / Reuters

Начало финала Кубка Америки между Аргентиной и Колумбией, который проходит в Майами, отложили на час из-за беспорядков, сообщает ESPN. Болельщики прорвались через один из главных входов на стадион.

«В ожидании сегодняшнего финала Кубка Америки тысячи болельщиков без билетов попытались силой проникнуть на стадион, подвергнув других болельщиков, сотрудников службы безопасности и правоохранительных органов огромному риску. Служба безопасности закрыла ворота, чтобы контролировать процесс входа гораздо медленнее и гарантировать безопасность всех» — уточнили в пресс-службе арены.

Матч начался около 4:20 по московскому времени.

Ранее сборная Уругвая стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, победив в матче за третье место команду Канады.

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      Сергей Грехов
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