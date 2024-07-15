Начало финала Кубка Америки отложили из-за беспорядков

ESPN: начало финала Кубка Америки отложили на час из-за беспорядков

Начало финала Кубка Америки между Аргентиной и Колумбией, который проходит в Майами, отложили на час из-за беспорядков, сообщает ESPN. Болельщики прорвались через один из главных входов на стадион.

«В ожидании сегодняшнего финала Кубка Америки тысячи болельщиков без билетов попытались силой проникнуть на стадион, подвергнув других болельщиков, сотрудников службы безопасности и правоохранительных органов огромному риску. Служба безопасности закрыла ворота, чтобы контролировать процесс входа гораздо медленнее и гарантировать безопасность всех» — уточнили в пресс-службе арены.

Матч начался около 4:20 по московскому времени.

Ранее сборная Уругвая стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, победив в матче за третье место команду Канады.