Названо время прихода холодного фронта в столицу

Гидрометцентр: холодный атмосферный фронт собьет жару в Москве 18 июля

Жара в столице спадет в четверг, 18 июля. В этот день в город придет холодный атмосферный фронт, сообщили в Гидрометцентре.

Во вторник, 16 июля, в столице ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью в Москве плюс 18-20 градусов, в центре города плюс 22-24 градуса, по области плюс 15-20 градуса. Днем в Москве плюс 30-32 градуса, по области плюс 27-32 градусов. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду.

В среду, 17 июля, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в Москве плюс 17-19 градусов, в центре плюс 21-23 градусов, по области плюс 14-19 градусов. Днем в Москве ожидается от плюс 30 до плюс 32 градуса, по области плюс 27-32 градуса. Ветер переменных направлений два-семь метров в секунду.

В четверг, 18 июля, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ночью в Москве плюс 18-20 градусов, в центре города плюс 22-24 градусов, по области плюс 15-20 градусов. Днем в столице температура воздуха опустится до плюс 25-27 градусов, по области плюс 24-29 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 17 метров в секунду.

В пятницу, 19 июля, ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ночью плюс 14-19 градусов, днем жары также не ожидается: температура составит плюс 21-26 градуса, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В субботу, 20 июля, ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ночью плюс 14-19 градусов, днем плюс 21-26 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал на неделе с 15 по 21 июля повышение температуры воздуха до 32 градусов, кратковременные дожди и возвращение «тропических» ночей в столицу.